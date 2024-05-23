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Ev sahibi ve kiracıyı nasıl etkileyecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 08:59
Yüzde 25 zam sınırının bitmesine sayılı günler kala sürenin uzatılmayacağı yönünde en net açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelmişti. Peki, yeni dönem ev sahibi ve kiracıyı nasıl etkileyecek? İşte merak edilen sorular ve cevaplar...
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Ev sahibi ve kiracıyı nasıl etkileyecek?
Ev sahibi ve kiracıyı nasıl etkileyecek?
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