Yüzde 25 zam sınırının bitmesine sayılı günler kala sürenin uzatılmayacağı yönünde en net açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelmişti. Peki, yeni dönem ev sahibi ve kiracıyı nasıl etkileyecek? İşte merak edilen sorular ve cevaplar...

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