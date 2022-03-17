Ev kirasında fahiş artışa düzenleme! Fırsatçı ev sahiplerine karşı hamle

Pandemi döneminde talebin artmasıyla birlikte fahiş şekilde artan fiyatlara karşı harekete geçildi. Sektörün talepleri de doğrultusunda düşmeye basıldı. Artık fiyatlamalar için yeni adımlar atılacak. Türm Türkiye’yi ilgilendiren gelişmenin detaylarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in öne çıkan ifadeleri:

Fahiş kiralar konusunu 7 aydır konuşuyoruz. Pandemi döneminde talebin patlamasıyla birlikte ev sahibinin kiracılar üzerinde baskısı aynı zamanda emlakçı ve komisyoncularında devreye girmesiyle fiyatlar yükseldi. Burada hukukun tarif ettiği alanın dışına çıkıldı. Dolayısıyla insanlar her alanda şikayetlerini ilettiler.

Hem sektör temsilcileri hem de bu işin içinde olanlar bir düzenlemenin ihtiyacı olduğunu dile getiriyorlar. Bunun artık kanuni çerçeveye konulması gerekiyor. Serbest piyasa deniliyor ama fiyatlar fahiş şekilde yükseliyor.

KİRAYA YENİ DÜZEN

* Sözleşme bitmeden kiracı çıkartılamayacak

* Aksi durumlarda Tüketici Hakem Heyetleri devreye girecek

* Fırsatçılığa karşı tavan kira gelebilir

* Rayiç bedel süresi 5'ten 8 yıla çıkacak

* Bakanlık şikayetleri inceleyecek

KANUN NE DİYOR?

* Kira sözleşmesini Borçlar Kanunu belirliyor

* Sözleşmede bedel hariç kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor

* Kiracı, 15 gün önce bildirimde bulanmazsa sözleşme devam ediyor

* Yenilenmeyen kontratlar 1 yıl geçerli

* Mal sahibi, sözleşmeyi bitiremiyor

* Kendi ve yakını için tahliye isteyen noterden yazı göndermeli

* Kira artışı Yıllık ortalama TÜFE'yi geçemiyor