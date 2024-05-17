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Ev fiyatları neden düştü?

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Giriş: 17.05.2024 14:39
Konut satış fiyatları yüzde 16, kiralar da yüzde 11 düştü.10 aydır düşüşe geçen fiyatlar, yılın ikinci yarısında nasıl seyredecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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