ESNAFA CAN SUYU! 100 milyar lira kredi ödemeleri başladı | Başvuru nasıl? Şartlar neler? Kimler alabilir?

Esnafa 100 milyar lira kredi ödemeleri başladı.Kimler alabilecek? Şartlar neler? Nasıl başvurulacak? Gençler için hangi avantaj var? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

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