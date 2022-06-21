Enerji ve gıda fiyatlarında yükseliş! Avrupa’da siyasi ve ekonomik kriz

İngiltere'de binlerce protestocu hayat pahalılığına karşı yürüdü. On binlerce demir yolu işçisi 30 yıldır görülen en büyük greve gitti. Almanya'da rekor enflasyon oranları geldi ve ülkede çift haneli enflasyon dönemi başladı. Üretim maliyetlerinde yüzde 33.6 ile tarihi artış yaşandı ve üretim maliyetleri son 49 yılın en üst seviyesine ulaştı. Fransa'da siyasi ve ekonomik kriz çıktı. Başbakan istifa etti, Macron istifayı kabul etmedi. Fransa'da enflasyon son 37 yılın zirvesine yükseldi. En büyük fiyat artışı yüzde 27,8 ile enerji fiyatlarında kaydedildi. Peki yüksek artışlar Avrupa'yı nereye sürükleyecek? Gelişmeleri Avrupa’nın çeşitleri noktalarında bulunan A Haber muhabirleri aktardı.

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