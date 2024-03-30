En düşük emekli maaşı artar mı? Emekli maaşı temmuzda ne kadar olur?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarıyla ilgili temmuz ayını işaret ederek, "Temmuzda, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." dedi. Peki emekli maaşı temmuzda ne kadar olur? En düşük emekli maaşı artar mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN