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Emekliye ödeme takvimi! İkramiyeler ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 18.03.2024 10:15
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekliye ödenecek 3 bin TL bayram ikramiyelerinin nisan ayı başında yatırılacağını açıkladı. Peki ikramiyeler ne zaman yatacak? Merak edilen detayları A Haber canlı yayının Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

EMEKLİYE ÖDEME TAKVİMİ

- İLK İKRAMİYE 10-12 NİSAN

- RAMAZAN BAYRAMI 2-5 NİSAN

- İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ 31 MART

- BUGÜN EMEKLİ BAŞVURUSU YAPANLAR İKRAMİYE ALACAK

- İKİNCİ İKRAMİYE 16-19 HAZİRAN

- KURBAN BAYRAMI 10-15 HAZİRAN

- TAHMİNİ İKRAMİYE TARİHİ 31 MAYIS

- BUGÜN EMEKLİ BAŞVURUSU YAPANLAR İKRAMİYE ALACAK.

- TEMMUZ ZAMMI 1-5 TEMMUZ

- MEMUR EMEKLİLERİNE MAAŞ, AY İÇİNDE ZAM FARKI 3 TEMMUZ

- ZAM ORANLARI BELLİ OLACAK 15 TEMMUZ

- MEMURLARA ZAMLI MAAŞ 17-26 TEMMUZ

- SSK EMEKLİLERİNE ZAMLI MAAŞ 25-28 TEMMUZ

- BAĞ-KUR'LULARA ZAMLI MAAŞ

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