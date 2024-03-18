18 Mart 2024, Pazartesi
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Emekliye ödeme takvimi! İkramiyeler ne zaman yatacak?
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekliye ödenecek 3 bin TL bayram ikramiyelerinin nisan ayı başında yatırılacağını açıkladı. Peki ikramiyeler ne zaman yatacak? Merak edilen detayları A Haber canlı yayının Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
EMEKLİYE ÖDEME TAKVİMİ
- İLK İKRAMİYE 10-12 NİSAN
- RAMAZAN BAYRAMI 2-5 NİSAN
- İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ 31 MART
- BUGÜN EMEKLİ BAŞVURUSU YAPANLAR İKRAMİYE ALACAK
- İKİNCİ İKRAMİYE 16-19 HAZİRAN
- KURBAN BAYRAMI 10-15 HAZİRAN
- TAHMİNİ İKRAMİYE TARİHİ 31 MAYIS
- BUGÜN EMEKLİ BAŞVURUSU YAPANLAR İKRAMİYE ALACAK.
- TEMMUZ ZAMMI 1-5 TEMMUZ
- MEMUR EMEKLİLERİNE MAAŞ, AY İÇİNDE ZAM FARKI 3 TEMMUZ
- ZAM ORANLARI BELLİ OLACAK 15 TEMMUZ
- MEMURLARA ZAMLI MAAŞ 17-26 TEMMUZ
- SSK EMEKLİLERİNE ZAMLI MAAŞ 25-28 TEMMUZ
- BAĞ-KUR'LULARA ZAMLI MAAŞ