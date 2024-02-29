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Emeklilere zam müjdesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere mesaj: Maaşlar arzu ettiğimiz seviyeye çıkacak | Uzman isimler konuyu A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 00:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2024 yerel seçimleri programları kapsamında Kütahya'da miting düzenledi. Burada yaptığı açıklamada Erdoğan'ın emekli maaşları ile ilgili yaptığı açıklaması dikkat çekti. A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler konuyu değerlendirdi.
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