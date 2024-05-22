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Emeklilere 81 ilde yeni destekler başladı! Emeklilere özel kart geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 09:46
Emeklilere kamu sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim imkanı tanıyan düzenleme yürürlüğe girdi. Uygulama yıl sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. Aynı zamanda emekliler KYK yurtlarında da ücretsiz olarak konaklayabilecekler.
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Emeklilere 81 ilde yeni destekler başladı! Emeklilere özel kart geliyor
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