Emeklilere 81 ilde yeni destekler başladı! Emeklilere özel kart geliyor

Emeklilere kamu sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim imkanı tanıyan düzenleme yürürlüğe girdi. Uygulama yıl sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. Aynı zamanda emekliler KYK yurtlarında da ücretsiz olarak konaklayabilecekler.

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