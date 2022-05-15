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Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Maaş zamları nasıl yansıyacak?

A Haber
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Giriş: 15.05.2022 13:26
SSK ve Bağkur emeklisi hem de asgari ücretli çalışanlar Temmuz ayını bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, işçileri, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklilerle ilgili düzenleme yapılacağını söyledi. Peki Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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