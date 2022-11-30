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''Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz"

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.11.2022 17:08
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(Asgari ücret) Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız."
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