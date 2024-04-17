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Ekonomide yeni yol haritası nasıl olacak?! Büyüme, milli gelir, ihracat, istihdam….

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 17.04.2024 15:58
Ekonomide yeni dönemin yol haritası şekilleniyor. Enflasyon, büyüme oranları, milli gelir, ihracat, istihdam ve cari açıkta son rakamlar neler? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında önemli verileri paylaştı.

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- MİLLİ GELİR 1,1 TRİLYON DOLAR'I AŞTI KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR 13 BİN DOLAR'DAN FAZLA

- SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNE GÖRE TÜRKİYE 11. BÜYÜK EKONOMİ

- OCAK-MART İHRACAT ARTIŞI YÜZDE 3,6! MART AYI İHRACATI 22 MİLYAR 578 MİLYON DOLAR

- İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 75

- YIL SONU BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 4

- İSTİHDAM YILLIK BAZDA 1 MİLYON 156 BİN KİŞİ ARTTI

- İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 8,7

CARİ AÇIK AZALDI! OCAK AYINDA CARİ AÇIK 15 MİLYAR DOLAR AZALDI.

- ALTIN VE ENERJİ HARİÇ TUTULDUĞUNDA CARİ FAZLA 34,6 MİLYAR DOLAR YIL SONU MİLLİ GELİRE ORANLA CARİ AÇIK HEDEFİ YÜZDE 2,5

OVP'Yİ DESTEKLEYİCİ HEDEFLER

- KAMUDA TASARRUF ARTIŞI

- YATIRIM ÖNCELİKLENDİRMESİ

- YAPISAL REFORMLARI HIZLANDIRMAK

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