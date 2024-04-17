17 Nisan 2024, Çarşamba
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Ekonomide yeni yol haritası nasıl olacak?! Büyüme, milli gelir, ihracat, istihdam….
Ekonomide yeni dönemin yol haritası şekilleniyor. Enflasyon, büyüme oranları, milli gelir, ihracat, istihdam ve cari açıkta son rakamlar neler? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında önemli verileri paylaştı.
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