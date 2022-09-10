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e-Ticaret gelirini bildirmeyenler tespit edildi! Peki bundan sonra ne olacak?

A Haber
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Giriş: 10.09.2022 10:34
Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet üzerinden gelir elde edenleri yakın incelemeye aldı. Bakan Nureddin Nebati sosyal medyadan “Gelir elde eden 65 bin kişiden 50 bini tam bildirim yapmıyor" dedi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.
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