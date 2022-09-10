e-Ticaret gelirini bildirmeyenler tespit edildi! Peki bundan sonra ne olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet üzerinden gelir elde edenleri yakın incelemeye aldı. Bakan Nureddin Nebati sosyal medyadan “Gelir elde eden 65 bin kişiden 50 bini tam bildirim yapmıyor" dedi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.

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