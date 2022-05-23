23 Mayıs 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dünya kira artışlarına karşı alarmda| Kiralara fahiş fiyat sınırlaması! 3 Bakanlık kiralar için devrede
Türkiye'de 3 bakanlık kira fiyatlarıyla ilgili ortak bir çalışma için düğmeye bastı. Buna göre; tavan fiyat dahil birçok uygulama üzerinde çalışılıyor. En dikkat çeken ise Hollanda modeli. Hollanda'da artık ev sahipleri, evlerini hükümetin belirlediği değerin üzerinde fahiş fiyatlara kiraya veremeyecek. Böylece fahiş düzeyde artan kira fiyatları baskılanacak ve orta gelir grubunun barınma sorunu çözülecek. Benzer modeller üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.