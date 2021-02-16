Dolarda düşüş trendi devam ediyor! Son 6 ayın en düşük seviyesinde

Son dakika haberi... Ekonominin gündemini A Haber'de değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, doların 7 liranın altına düşmesiyle ilgili, "Kasım ayında 8,58 ile zirveyi görmüş, oradan sonra geri dönüş başladı zaten. O tarihten bu yana düşüş yüzde 19'u bulmuş. Dolar, 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu." dedi.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Kur yükseliyor diye fiyat arttırmak bizde bir alışkanlık haline gelmiş. Sizin kurla işiniz olmayan ürünlerinize de kur yükseliyor diye zam yapıyorsunuz ama geri gelmiyor.

7 psikolojik sınırdı, altını gördü. Kur, iner çıkar bu değişken bir şey ama burada önemli olan önünü görebilmek. Burada çok sert inişler çıkışlar dalgalanmalar olursa bu hem reel kesim için hem de reel sektör için dış ticareti yapan insanlar için öngörülemez bir durum ortaya çıkardığı için tehlikeli oluyor.

Çok değerli Türk Lirası da burada sıkıntılı. 1 liranın 1 dolar olduğunu düşünün kimse üretim yapmıyor, bu sefer ithalat patlıyor üretim duruyor dolayısıyla bu da sıkıntılı. Yani bizim burada istediğimiz şu; rekabetçi bir kur olsun. Türkiye'nin malları dış pazarda değer bulsun anlamında. Kur birçok etkenle yükselmişti, bu seviyeler şaşırtıyor mu; hayır. Zaten olması gereken seviyelere geliyor, uzmanlar da daha aşağılara geleceğini söylüyorlar.

Kasım ayında 8,58 ile zirveyi görmüş, oradan sonra geri dönüş başladı zaten. O tarihten bu yana düşüş yüzde 19'u bulmuş. Dolar, 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu."