Emekliye vergi yok! Ödeme nasıl hesaplanacak?

Emlak vergisinde ilk taksit için son gün 31 Mayıs. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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