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02.04.2020

Dolar Euro ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? |Video

Dolar Euro ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi? A Haber canlı yayınında bu sorularının yanıtını veren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 02 Nisan Perşembe gününe ait döviz kurundaki ve altın fiyatlarında son rakamları paylaştı.

Dolar Euro ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi? A Haber canlı yayınında bu sorularının yanıtını veren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 02 Nisan Perşembe gününe ait döviz kurundaki ve altın fiyatlarında son rakamları paylaştı.

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