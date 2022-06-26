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Doğu Ekspresi sonrası harekete geçildi! 4 nostaljik hat daha turizme açılıyor

İHA
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Giriş: 26.06.2022 10:51
Doğu Ekspresi'ne vatandaşın gösterdiği büyük ilgi buna benzer nostaljik hatların turistik seyahatlere açılmasına ilham oldu. TCDD vatandaştan gelen yoğun talep üzerine 4 hattın daha turizme açılması için düğmeye bastı.
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