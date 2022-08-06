06 Ağustos 2022, Cumartesi
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Doğalgazı kesilen Avrupa'da kömür tüketimi artıyor
Rusya'nın doğalgaz kesmeye başlamasıyla gaz tüketimlerini düşürmeyi planlayan Avrupa Birliği ülkelerinde kömür tüketiminin bu yıl yüzde 7 artması bekleniyor. İşte kömüre dönmeye çalışan ülkelerdeki son durumlar…
AB'nin kömür ithalatında Rusya'nın payı
Termal kömür
Yüzde 70
Taş kömürü
Yüzde 55,6
Metalurjik kömür
Yüzde 30
Ton fiyatı(ağustos dönemi)
2020
40 Euro
2021
110 Euro
2022
350 Euro
Hollanda
Kömür santrallerinin en fazla yüzde 35 kapasitede çalışmasını gerektiren yasaları 2024'e kadar kaldırdı
Almanya
Kömür santralleri 2030'a kadar kapatmayı planlıyordu 21 santrali yeniden açmaya karar verdi
Avusturya
Atıl durumda bulunan kömür santralini yeniden açacağını açıkladı
Fransa
Eski termik santralleri açmak için hazırlık yapıyor
İtalya
Termik santralleri aktif hale getirmeye hazırlanıyor