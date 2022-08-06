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Doğalgazı kesilen Avrupa'da kömür tüketimi artıyor

A Haber
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Giriş: 06.08.2022 09:08
Rusya'nın doğalgaz kesmeye başlamasıyla gaz tüketimlerini düşürmeyi planlayan Avrupa Birliği ülkelerinde kömür tüketiminin bu yıl yüzde 7 artması bekleniyor. İşte kömüre dönmeye çalışan ülkelerdeki son durumlar…

AB'nin kömür ithalatında Rusya'nın payı

Termal kömür

Yüzde 70

Taş kömürü

Yüzde 55,6

Metalurjik kömür

Yüzde 30

Ton fiyatı(ağustos dönemi)

2020

40 Euro

2021

110 Euro

2022

350 Euro

Hollanda

Kömür santrallerinin en fazla yüzde 35 kapasitede çalışmasını gerektiren yasaları 2024'e kadar kaldırdı

Almanya

Kömür santralleri 2030'a kadar kapatmayı planlıyordu 21 santrali yeniden açmaya karar verdi

Avusturya

Atıl durumda bulunan kömür santralini yeniden açacağını açıkladı

Fransa

Eski termik santralleri açmak için hazırlık yapıyor

İtalya

Termik santralleri aktif hale getirmeye hazırlanıyor

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Doğalgazı kesilen Avrupa’da kömür tüketimi artıyor
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