Doğal gaz müjdesinin mimarı: Berat Albayrak! İlk işareti 2017'de verdi: "Bağımsız enerji güçlü Türkiye"

Türkiye enerjide merkez ülke olma yolunda adım adım ilerliyor. Tabi bu günlere gelinmesinin bir altyapısı var. O altyapıyı sağlayan ve doğal gaz keşfine kadar giden yolda kritik bir de isim var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak... Katıldığı her platformda, her toplantıda inancını gösteriyordu. Geriye dönüp bakıldığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Albayrak mimarlığında atılan adımların, ne kadar doğru hamleler olduğu anlaşılıyor. Her şey bir hayalle başladı, hayaller iradeyle buluştu. İşte 'dünden bugüne enerjde milli adım' yolculuğu...