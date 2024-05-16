Emeklinin gözü temmuzda! İşte emeklinin olası zamları

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz’daki zam oranlarında. Rakamlar, haziran ayı enflasyon verileri belli olduktan sonra netleşecek. Ama bir de refah payı beklentisi var emeklinin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruldu bu ihtimal. Bakan, Temmuz’u işaret etti. Peki bununla ilgili konuşulan oran ne? Bakın uzmanlar ne diyor? İşte detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN