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Emeklinin gözü temmuzda! İşte emeklinin olası zamları

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 20:40
Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz’daki zam oranlarında. Rakamlar, haziran ayı enflasyon verileri belli olduktan sonra netleşecek. Ama bir de refah payı beklentisi var emeklinin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruldu bu ihtimal. Bakan, Temmuz’u işaret etti. Peki bununla ilgili konuşulan oran ne? Bakın uzmanlar ne diyor? İşte detaylar…
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