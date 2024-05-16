16 Mayıs 2024, Perşembe
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Emeklinin gözü temmuzda! İşte emeklinin olası zamları
Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz’daki zam oranlarında. Rakamlar, haziran ayı enflasyon verileri belli olduktan sonra netleşecek. Ama bir de refah payı beklentisi var emeklinin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruldu bu ihtimal. Bakan, Temmuz’u işaret etti. Peki bununla ilgili konuşulan oran ne? Bakın uzmanlar ne diyor? İşte detaylar…