Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isim A Haber canlı yayınında değerlendirdi

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin tüketici fiyat verilerini yayımladı. Enflasyon yıllık bazda yükselişini sürdürdü. Peki bu durum altın piyasası nasıl etkilenecek? A Haber muhabiri Esra Akyürek, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol'a sordu.

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