16 Mayıs 2024, Perşembe
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Emekliye refah payı ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi
Emekliye refah payı ne zaman açıklanacak? Refah payı ile birlikte zam yüzde kaç olacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.