16 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Emekliye refah payı ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi

Emekliye refah payı ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında rakam verdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2024 10:15
Emekliye refah payı ne zaman açıklanacak? Refah payı ile birlikte zam yüzde kaç olacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Refah payı ne kadar olacak? Rakam verdi REFAH PAYI NE KADAR OLACAK? RAKAM VERDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Refah payı ne kadar olacak? Rakam verdi
Refah payı ne kadar olacak? Rakam verdi
Yaş çay alım fiyatına ilişkin yeni açıklama
Yaş çay alım fiyatına ilişkin yeni açıklama
Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Vergi kaçakçılığı Maliye’nin radarında
Vergi kaçakçılığı Maliye'nin radarında
Akaryakıtta yeni dönem
Akaryakıtta yeni dönem
Et fiyatlarını düşürecek proje!
Et fiyatlarını düşürecek proje!
Kamuda tasarruf tedbirlerine vatandaş desteği!
Kamuda tasarruf tedbirlerine vatandaş desteği!
İşkur en çok aranan meslekleri açıkladı!
İşkur en çok aranan meslekleri açıkladı!
35 milyon dolara talip arıyor
35 milyon dolara talip arıyor
Tasarruf memura nasıl yansıyacak?
Tasarruf memura nasıl yansıyacak?
Kriptoda kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor!
Kriptoda kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor!
Çarpıcı sözler: Tarih olmuş şahısların...
Çarpıcı sözler: Tarih olmuş şahısların...
Daha Fazla Video Göster