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Vergi kacağına sıkı takip! Müfettişler 50 ilde sahaya indi

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 16.05.2024 15:08
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılığı ve sahte fatura için düğmeye bastı. Maliye müfettişleri 50 ilde sahaya inerek 17 milyar liralık sahte fatura incelemesi başlattı. Organize vergi kaçakçılığı ile mücadele için de yeni yol haritası belirlendi.
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