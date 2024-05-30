30 Mayıs 2024, Perşembe
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Devletin desteğiyle organik bal üretimi ve arı besiciliği yaygınlaşıyor
Batman’da organik bal üretiminin artırılması ve arı besiciliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları dahilinde 66 arıcıya yüzde 70 hibeli 594 polen tuzaklı arı kovanı dağıtıldı.