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Darphane'den "1 TL'nin üretim maliyeti 3 TL" iddialarına yalanlama! Gerçek dışı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.11.2022 13:39
Darphane, son günlerde ortaya atılan "1 TL'nin üretim maliyeti 3 TL" iddialarını yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan Darphane'nin açıklamasında, "Son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzer, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanı kesinlikle yalan ve gerçek dışıdır" denildi.
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