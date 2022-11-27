Darphane'den "1 TL'nin üretim maliyeti 3 TL" iddialarına yalanlama! Gerçek dışı

Darphane, son günlerde ortaya atılan "1 TL'nin üretim maliyeti 3 TL" iddialarını yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan Darphane'nin açıklamasında, "Son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzer, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanı kesinlikle yalan ve gerçek dışıdır" denildi.