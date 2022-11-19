19 Kasım 2022, Cumartesi
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Frankfurt Direktörü Ferruh Parmaksız A Haber'e konuştu: Türkiye küresel yatırımlar için güvenli merkez
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Frankfurt Direktörü Ferruh Parmaksız, A Haber'e konuştu. Parmaksız, Türkiye'nin başta Almanya olmak üzere küresel tüm yatırımcılar için güvenli merkez haline geldiğini söyledi. Detaylar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'ın özel röportajında...