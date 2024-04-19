19 Nisan 2024, Cuma
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan flaş 'emekli' açıklaması!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber'de canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar tamamlandığında toplumla paylaşılacak, 16 milyon emeklimiz var. Çalışan sayısını artırmamız lazım ki bu dengeyi gerçekleştirelim. Bu yönde de umut verici gelişmeler var, istihdam artışı var." dedi.