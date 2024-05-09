Hangi mesleklerde açık var? İŞKUR listeyi açıkladı! İşte en çok eleman arayan sektörler

Türkiye'de sanayinin en büyük problemi haline gelen hatta üretim kapasitesini dahi tehdit etmeye başlayan eleman açığı sorunu diğer sektörlere de sıçradı. Bazı mesleklerde eleman açığı iyice gün yüzüne çıktı. On binlerce özel güvenlik, turizm ve otel elemanı ile garson aranıyor.

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