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Haberler Galeri 32 günde 15.568,31 TL pasif gelir kazancı! Mayıs ayında mevduat hesaplarında kallavi artış

32 günde 15.568,31 TL pasif gelir kazancı! Mayıs ayında mevduat hesaplarında kallavi artış

Merkez Bankası, son dönemde yerel para biriminin değerini koruma ve güçlendirme konusunda önemli bir adım attı. Yapılan kritik hamle, vatandaşları Türk Lirası cinsinden yatırımlara yönlendirerek bireysel getirileri artırmayı ve ülke ekonomisinin genel dengesine olumlu katkılar sağlamayı amaçlıyor. Bu strateji, yerel para biriminin güçlenmesini destekleyerek ekonomik istikrarı pekiştirmeyi hedefliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 10:13
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32 günde 15.568,31 TL  pasif gelir kazancı! Mayıs ayında mevduat hesaplarında kallavi artış

Merkez Bankası'nın son aldığı karar, özellikle Türk Lirası mevduatına sahip olan vatandaşlar için yeni yatırım fırsatlarının kapısını aralıyor. Artan faiz oranları, birikimlerini Türk Lirası cinsinden değerlendirmek isteyenler için daha çekici hale geldi. İşte banka banka 350 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirisi...

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32 günde 15.568,31 TL  pasif gelir kazancı! Mayıs ayında mevduat hesaplarında kallavi artış

ING

Faiz Oranı: %55
Net Kazanç: 15.568,31 TL
Vade Sonu Tutar: 365.568,31 TL

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32 günde 15.568,31 TL  pasif gelir kazancı! Mayıs ayında mevduat hesaplarında kallavi artış

Fibabanka

Faiz Oranı: %56
Net Kazanç: 15.851,37 TL
Vade Sonu Tutar: 365.851,37 TL

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32 günde 15.568,31 TL  pasif gelir kazancı! Mayıs ayında mevduat hesaplarında kallavi artış

Odea

Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 15.002,19 TL
Vade Sonu Tutar: 365.002,19 TL

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32 günde 15.568,31 TL  pasif gelir kazancı! Mayıs ayında mevduat hesaplarında kallavi artış

DenizBank

Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 15.285,25 TL
Vade Sonu Tutar: 365.285,25 TL