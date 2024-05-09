32 günde 15.568,31 TL pasif gelir kazancı! Mayıs ayında mevduat hesaplarında kallavi artış

Merkez Bankası, son dönemde yerel para biriminin değerini koruma ve güçlendirme konusunda önemli bir adım attı. Yapılan kritik hamle, vatandaşları Türk Lirası cinsinden yatırımlara yönlendirerek bireysel getirileri artırmayı ve ülke ekonomisinin genel dengesine olumlu katkılar sağlamayı amaçlıyor. Bu strateji, yerel para biriminin güçlenmesini destekleyerek ekonomik istikrarı pekiştirmeyi hedefliyor.