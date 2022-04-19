Cep telefonu satışına ÖTV düzenlemesi! Cep telefonu fiyatları düşecek mi?

Cep telefonlarında ÖTV matrahlarında güncellemeye gidildi. yüzde 25 ÖTV’ye tabi matrah 1.500 liraya, yüzde 40 ÖTV’ye tabi matrah 1.500 ile 3.000 lira arasına, yüzde 50 ÖTV’ye tabi matrah ise 3.000 TL ve üzeri olarak yeniden düzenlendi. Peki cep telefonu fiyatlarında indirim olacak mı? İşte haberin detayları...