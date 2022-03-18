18 Mart 2022, Cuma
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Çanakkale Boğazı’nda 1915 mührü! Tarihi köprünün ekonomiye katkısı
Son dakika haberi... Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor. 334 metrelik tepe noktasıyla dünyanın en yüksek kulelerine sahip. Köprünün açılışıyla Marmara’da karayolu çemberi tamamlanıyor. Ekonomiye katkısını A Para Dış Haberler Şefi Bora Balar anlattı.