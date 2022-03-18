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Çanakkale Boğazı’nda 1915 mührü! Tarihi köprünün ekonomiye katkısı

A Haber
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Giriş: 18.03.2022 15:43
Son dakika haberi... Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor. 334 metrelik tepe noktasıyla dünyanın en yüksek kulelerine sahip. Köprünün açılışıyla Marmara’da karayolu çemberi tamamlanıyor. Ekonomiye katkısını A Para Dış Haberler Şefi Bora Balar anlattı.
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Tarihi köprünün ekonomiye katkısı
Tarihi köprünün ekonomiye katkısı
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