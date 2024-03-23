23 Mart 2024, Cumartesi
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Büyük Ankara Mitingi! Başkan Erdoğan hangi mesajlar verecek?
Ankara’da AK Parti mitingi yaşanıyor. A Haber canlı yayını katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Malum 2024 yılı Emekliler Yılı. Bu çerçevede onlara öncelik vererek Hazine ve Çalışma Bakanlıklarının yapmış olduğu bir takım altyapı çalışmaları var.” dedi.