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Bu hafta, hangi yatırım araçları kazandırdı?

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Giriş: 02.12.2023 14:03
Güncelleme:02.12.2023 14:09
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,83, dolar/TL yüzde 0,13, altının gram satış fiyatı yüzde 2,10 değer kazanırken, Euro/TL yüzde 0,35 değer kaybetti. Bu haftayı Finans Analisti İslam Memiş değerlendirdi.
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