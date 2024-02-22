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Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor! En zamanların en yüksek kapanışı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 18:38
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazancıyla 9.347,17 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.406,27 puana taşıdı. İşte en çok yükselen endeksler...
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