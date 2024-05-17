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Borsa İstanbul'da kapanış rekoru!

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2024 19:06
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,14 değer kazancıyla günü 10.643,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 10.652,28 puana taşıdı.
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