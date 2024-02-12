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Borsa İstanbul getiride dünyanın zirvesinde! İşte yükselişin nedenleri...

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Giriş: 12.02.2024 09:26
Borsa İstanbul son 1 ayda yüzde 16.9, yıl başından bu yana ise yüzde 21 ile getiride dünyanın zirvesine çıktı. Artan yabancı girişinin etkisiyle yükselişin devamı ve kısa vadede 10 bin puanın görülmesi bekleniyor. İşte yükselişin nedenleri...
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