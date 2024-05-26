Bayram ikramiyeleri maaşlarla birlikte yatar mı?

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Emeklilerin merak ettiği konu ise, bayram ikramiyeleri erken yatar mı? Aylık maaş ödemeleri ile ikramiyeyi birleştirme kararı alınırsa, hesapların 10-14 haziran arasında çifte ödeme görmeleri mümkün.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN