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Bayram ikramiyeleri maaşlarla birlikte yatar mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 09:38
Kurban Bayramı yaklaşıyor. Emeklilerin merak ettiği konu ise, bayram ikramiyeleri erken yatar mı? Aylık maaş ödemeleri ile ikramiyeyi birleştirme kararı alınırsa, hesapların 10-14 haziran arasında çifte ödeme görmeleri mümkün.
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