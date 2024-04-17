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Batman’da 21 yılda 11 milyar 524 milyonluk yatırım yapıldı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 17.04.2024 16:52
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından son 21 yılda Batman’da 11 milyar 524 milyon TL değerinde 39 tesis inşa ederek bölge ekonomisinin kalkınmasına destek oldu.
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