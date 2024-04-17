Batman’da 21 yılda 11 milyar 524 milyonluk yatırım yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından son 21 yılda Batman’da 11 milyar 524 milyon TL değerinde 39 tesis inşa ederek bölge ekonomisinin kalkınmasına destek oldu.

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