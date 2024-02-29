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Başkan Erdoğan: Emeklilerimiz tahrik ediliyor! Emeklileri kim neden ve nasıl tahrik ediyor? Uzman isimler A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 22:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kütahya'da gerçekleşen miting programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Milyonlarca emeklinin beklediği zam hakkında da “Şimdi birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor.” demişti. Peki emeklileri kim neden ve nasıl tahrik ediyor? A Haber’de yayınlanan Banu El Arka Plan programında uzman isimler konuyu değerlendirdi.
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Emeklileri kim neden ve nasıl tahrik ediyor?
Emeklileri kim neden ve nasıl tahrik ediyor?
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