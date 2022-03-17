17 Mart 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsünü yarın açıyoruz!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlarıyla Buluşma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''1915 Çanakkale Köprüsü bir taç mesafesindedir. Dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak, hatta 1 numarası diyebileceğimiz bir köprüyü inşa ettik. İnşallah yarın hep beraber açıyoruz.''