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Başkan Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsünü yarın açıyoruz!

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2022 14:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlarıyla Buluşma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''1915 Çanakkale Köprüsü bir taç mesafesindedir. Dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak, hatta 1 numarası diyebileceğimiz bir köprüyü inşa ettik. İnşallah yarın hep beraber açıyoruz.''
’’1915 Çanakkale Köprüsünü yarın açıyoruz’’
''1915 Çanakkale Köprüsünü yarın açıyoruz''
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