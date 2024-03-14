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Bakliyatta tarladan sofraya fiyat uçurumu! A Haber tek tek görüntüledi

Tülay Ayçiçek
ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 14.03.2024 12:13
Tarladan sofraya gelene kadar bakliyatta fiyatında uçurum yaşanıyor. A Haber ekipleri tarladan sofraya fiyatların nasıl değiştiğini inceledi. İşte mercimek, bulgur, pirinç, fasulye ve nohutun tarladan sofraya değişen fiyatları...
Bakliyatta fiyat uçurumu! A Haber tek tek görüntüledi BAKLİYATTA FİYAT UÇURUMU! A HABER TEK TEK GÖRÜNTÜLEDİ

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