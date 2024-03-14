Bakliyatta tarladan sofraya fiyat uçurumu! A Haber tek tek görüntüledi

Tarladan sofraya gelene kadar bakliyatta fiyatında uçurum yaşanıyor. A Haber ekipleri tarladan sofraya fiyatların nasıl değiştiğini inceledi. İşte mercimek, bulgur, pirinç, fasulye ve nohutun tarladan sofraya değişen fiyatları...

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