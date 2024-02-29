Bakan Şimşek G20’de ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantıları kapsamında, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü.

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