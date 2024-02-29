29 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Bakan Şimşek G20’de ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Bakan Şimşek G20’de ABD’li mevkidaşı ile görüştü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.02.2024 16:35
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantıları kapsamında, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Şimşek ABD’li mevkidaşı ile görüştü
Bakan Şimşek ABD’li mevkidaşı ile görüştü
Türkiye OECD’de büyümede ikinci sırada
Türkiye OECD’de büyümede ikinci sırada
Üst üste 14 çeyrek büyük çok önemli bir başarı
"Üst üste 14 çeyrek büyük çok önemli bir başarı"
Vaatler yerine gelmedi! KİPTAŞ sınıfta kaldı
Vaatler yerine gelmedi! KİPTAŞ sınıfta kaldı
Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü
Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü
Emekli maaşı promosyonları artıyor
Emekli maaşı promosyonları artıyor
Emeklilere zam müjdesi!
Emeklilere zam müjdesi!
En yüksek promosyon ne kadar?
En yüksek promosyon ne kadar?
Et fiyatları düşer mi?
Et fiyatları düşer mi?
Konutlar ne zaman teslim edilecek?
Konutlar ne zaman teslim edilecek?
Milli muharip uçak KAAN’ın yeni görüntüsü paylaşıldı
Milli muharip uçak KAAN'ın yeni görüntüsü paylaşıldı
2 yıl sonra zirvede! Bitcoin neden ralli yaptı?
2 yıl sonra zirvede! Bitcoin neden ralli yaptı?
Daha Fazla Video Göster