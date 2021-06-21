Aşılama ile birlikte turizm canlandı

Türkiye aşılamada rekorlar kırmaya devam ediyor, normalleşme ve aşı başarısı seyahat kısıtlamalarını esnetti. Almanya Türkiye’ye seyahat yasağını kaldırdı, Fransa seyahat yasağını esnetti, Ruslar 22 Haziran’da geliyor. Bir günde 200 uçak inecek, sektör bu yıl 7 milyondan fazla Rus turist bekliyor. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.