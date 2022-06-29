Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den önemli açıklamalar

İşçi, işveren ve hükümet, Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ''Enflasyon gelir dağılımını bozuyor, çalışanları enflasyon karşısında korumak görevimiz. Türkiye enflasyon ortamında çıkış yolu bulmak için kararlılıkla mücadele ediyor. Bizim bugün başlattığımız çalışmalar yarın sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Bu düzenlememizle gelir dağılımındaki negatif etkilerini aşmak için çalışacağız.'' ifadelerini kullandı.

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