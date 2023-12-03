03 Aralık 2023, Pazar
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Asgari ücret için geri sayım başladı! Pazarlık masası kuruluyor
Milyonların merakla beklediği asgari ücret pazarlığı için geri sayım başladı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ilk toplantının tarihini 11 Aralık Pazartesi günü olarak açıkladı. Henüz işçi tarafından da işveren tarafından da rakam telaffuz edilmiş değil. Ama işçi cephesinin kırmızı çizgisinin 15 bin lira seviyesi olduğu biliniyor.