03 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücret için geri sayım başladı! Pazarlık masası kuruluyor

Asgari ücret için geri sayım başladı! Pazarlık masası kuruluyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2023 09:15
Milyonların merakla beklediği asgari ücret pazarlığı için geri sayım başladı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ilk toplantının tarihini 11 Aralık Pazartesi günü olarak açıkladı. Henüz işçi tarafından da işveren tarafından da rakam telaffuz edilmiş değil. Ama işçi cephesinin kırmızı çizgisinin 15 bin lira seviyesi olduğu biliniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’dan uçaklar rekora havalandı!
İstanbul'dan uçaklar rekora havalandı!
Asgari ücret için geri sayım başladı!
Asgari ücret için geri sayım başladı!
Başkan Erdoğan’dan ’tek zam’ mesajı
Başkan Erdoğan'dan 'tek zam' mesajı
Bu hafta, hangi yatırım araçları kazandırdı?
Bu hafta, hangi yatırım araçları kazandırdı?
Gıdada fahiş fiyatla mücadele
Gıdada fahiş fiyatla mücadele
Dış ticarette rekor geldi! Bakan Bolat duyurdu
Dış ticarette rekor geldi! Bakan Bolat duyurdu
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Fahiş fiyatla mücadelede kararlıyız
"Fahiş fiyatla mücadelede kararlıyız"
Sektörün yeni oyuncusu STORISH
Sektörün yeni oyuncusu STORISH
Altında yükseliş sürecek mi?
Altında yükseliş sürecek mi?
Emeklinin kök maaşına %66’lık zam!
Emeklinin kök maaşına %66'lık zam!
Gabar’da petrol üretimi devam ediyor!
Gabar’da petrol üretimi devam ediyor!
Daha Fazla Video Göster