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Antalya'da yağış riski devam ediyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 15:05
Güncelleme:13.02.2024 15:10
Yağışlı hava hangi bölgelerde etkili oluyor? Antalya'da yağış riski devam ediyor mu? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş uzmanına sordu.
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