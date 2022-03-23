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Ankara-İzmir arası 3,5 saate inecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.03.2022 16:34
Ankara İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate indirecek yüksek hızlı tren projesi, İngiltere’den sağlanan 2,45 milyar Euroluk krediyle hız kazanıyor. Ayrıntıları Ankara’dan A Haber ekibinden Filiz Uçan aktardı.
Ankara-İzmir arası 3,5 saate inecek
Ankara-İzmir arası 3,5 saate inecek
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