ANALİZ - Koronavirüs ekonomileri yeniden dizayn etti! Yeni üretim merkezi Türkiye |Video

Korona virüs salgını dünya ekonomilerini kökten değiştiriyor... Birçok ülke salgının maliyetini karşılayamaz duruma geldi. Asıl soru ise Türkiye bu süreçten nasıl çıkacak? Uzmanlar Türkiye'nin salgının ekonomik yönüyle mücadelede en iyi durumdaki ülkelerden birisi olduğuna dikkat çekerken yeni süreçte ülkemizin bir üretim ve lojistik üssü haline geleceğini öngörüyor.

Korona virüs salgını sonrası dünya ekonomisinde kartlar yeniden dağıtılıyor... Çin'de başlayan ve dünya yayılan virüs Çin'in ardından ABD ve AB ekonomilerinde de geri dönülmez yaralara yol açtı.

Dünya'nın üretim üssü olan Çin'de özellikle tesislerini kapatan ve yeni pazarlar arayan uluslararası firmaların bir bir ülkeden gitmesi Çin ekonomisini ağır vurdu.

Değişen konjonktür nedeniyle uzmanlar Türkiye'nin önemli bir arz sağlayıcısına dönüşeceğini belirtiyor. Sahip olduğu coğrafi koşullar ve salgın süresince aldığı mali önlemler ile dünyada örnek olan Türkiye salgın sonrası ekonomik düzende yerini güçlendirecek ülkelerin başında gösteriliyor.



Çoğu Avrupa ülkesinin ve ABD'nin hastanelerde bile tıbbi malzeme yetersizliği çektiği süreçte Türkiye'nin bu malzemeleri vatandaşlarına ücretsiz temin etmesi ve 55'ten fazla ülkeye yardım göndermesi ülkedeki üretim zincirinin sağlamlığını tescillemiş oldu.

Ticaret savaşları nedeniyle tüm dünyada artan üretim maliyetleri ve piyasalardaki likidite ihtiyacı virüs salgını nedeniyle son 2 ayda tavan yaptı...

Düşen petrol fiyatları ve değişen çalışma alışkanlıkları ABD, AB, Çin ve Japonya merkezli ülke ekonomilerinin birbirine bağlı olan düzenini yeniden sorgulamaya açtı.

Bu süreçte ve öncesinde IMF ile arasına sürekli mesafe koyan Türkiye'nin ekonomi politikası korona virüs salgını döneminde haklılığını tüm dünya ekonomilerine kanıtlamış oldu.

Konuyla ilgili uzmanların çeşitli açıklama ve yaklaşımları olsa da ortak görüş Türkiye'nin salgın sonrası yeni ekonomik dönemde dünyanın yeni üretim ve ticaret merkezlerinden biri olacağı yönünde...

Uzmanlara göre maliyetleri artan uluslar arası şirketler, jeopolitik olarak eşsiz bir konumda olan ve gerçekleştirdiği mega projeler ile bu konumunu sağlamlaştıran Türkiye'ye yatırımlarını artıracak...

Lojistik konusundaki avantajını ''kendi kendine yetebilen bir ekonomi'' politikasının gereği olarak artırdığı üretim rakamlar ile güçlendiren Türkiye yeni düzene neredeyse şimdiden göz kırpıyor...

YENİ DÖNEMDE OTOMOTİV VE TEKSTİL ÖN PLANDA

Türkiye'nin yeni dönemde özellikle zaten güçlü olduğu otomotiv ve tekstİl alanlarında üretim merkezi olması bekleniyor...

Hali hazırda birçok otomotiv markasının fabrikalarının bulunduğu Türkiye yine aynı şekilde dünya devi tekstil firmalarına da ev sahipliği yapıyor...

Özellikle otomotiv yedek parça konusunda önde gelen ülkelerden biri olan Türkiye'nin salgın sonrası dönemde yeni otomotiv markalarını da bölgeye çekeceği ön görülüyor.

TÜRKİYE FİRMALAR İÇİN EŞSİZ FIRSATLAR SUNUYOR

Salgından önce bir çok tekstil firmasının ana üretim merkezini Çin'deki tesisler teşkil etmekteydi. Ancak karantina sürecinde alınan önlemler ve azalan yatırımlar şirketleri çin pazarından teker teker çekilmeye zorluyor.. Şirketlerin alternatif pazarları arasında güney doğu asya ülkeleri çoğunlukta olsa da Türkiye bu alanda da firmalar için eşsiz fırsatlar barındırıyor.

Dünya lojistik güzergahları içinde bir merkez olma özelliği taşıyan Türkiye uluslararası firmalar için halihazırda Asya'dan getirdikleri ürünlerin dünyaya pazarladıkları bir üs olarak biliniyor.. Artan maliyetlerin bu şirketlerin zamanla üretim merkezlerini de Türkiye'ye taşımasına yol açacağı tahmin ediliyor.