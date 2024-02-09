Altının seyri ne olacak?

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan ilk açıklaması sonrası peki piyasalar nasıl tepki verdi? Altın fiyatlarının seyri ne olur? Piyasa Uzmanı Ziya Gökay Tuğsavrol A Haber'de değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN